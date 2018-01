AMICI 17/pomeridiano (27 Gennaio 2018): Irama nuovo allievo della scuola

Dopo aver vinto il Summer Festival e aver partecipato a Sanremo Giovani nell’anno in cui vinse Francesco Gabbani e in cui Ermal Meta cominciò a farsi conoscere dal pubblico, Irama, oggi, si è conquistato un banco nella scuola di Amici 17 col consenso unanime dei maestri. Nel corso della sua presentazione nella puntata odierna di Amici17 Irama ha raccontato di aver ottenuto a suo tempo un contratto discografico che, però, ha chiuso non sentendosi valorizzato. Da questa esperienza è partita l’idea di “riproporsi” partendo dalla Scuola di Maria De Filippi, da qui la “richiesta” del banco. Oggi, Irama si è esibito davanti ai “maestri” con due suoi brani, uno dei quali ispirato da una storia vera che raccontava di un amore tra due giovani “condiviso” con una malattia senza scampo. Dopo l’ascolto, Irama ha ottenuto il giudizio positivo di tutti i maestri ottenendo il banco e… la visibilità, quella che probabilmente ai tempi del (primo) contratto discografico mancava.

Redazione