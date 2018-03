21/03/2018 – 21:25 #RAI1: CARLO CONTI PRESENTA LA 62ª EDIZIONE DAVID DI DONATELLO – SUL PALCO tra gli altri, la Bellucci, Favino, Bolle, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane

Centrale il ruolo di Rai Movie che, oltre ad aver dedicato una programmazione speciale ai Premi, seguirà il red carpet a partire dalle 19.40 con Livio Beshir in diretta dagli Studios di via Tiburtina.

Saràil “gran cerimoniere” dellaUna grande serata di spettacolo,per celebrare e festeggiare il cinema italiano, con le attrici, gli attori, i registi e tutti i professionisti che hanno dato vita con i loro film ad una stagione di emozioni sul grande schermo. Quest’anno la cerimonia di premiazione sarà impreziosita dalla presenza di grandi star internazionali. Fra queste, il regista e produttore premio Oscar,, che riceverà il David alla Carriera – Life Achievement Award 2018: il riconoscimento sarà consegnato dall’attrice italiana più celebre all’estero,, interprete affascinante e anticonformista, anche lei premio Oscar, andrà un David Speciale. Lo stesso riconoscimento sarà conferito a, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale. Già assegnato, nelle scorse settimane, il premio per il Miglior Cortometraggio a Bismillah di Alessandro Grande.Sono ventisette i film di lungometraggio candidati ai Premi David di Donatello 2018. Tra questi, hanno ricevuto il maggior numero di candidature Ammore e malavita (15); Napoli velata (11); La tenerezza, Nico, 1988, The Place (8). Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: dalla già citata, daTre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana,, eseguiranno dal vivo le canzoni originali di alcuni grandi film del passato, rendendo un loro personale omaggio al cinema italiano. La regia della serata è di Maurizio Pagnussat, la scenografia di Riccardo Bocchini.

FILM ISCRITTI

129 film italiani di lungometraggio di finzione usciti nel 2017

121 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2018 di cui 37 opere prime

11 registe donne per 10 film

5 registe esordienti donne

101 documentari

265 cortometraggi

FILM DI LUNGOMETRAGGIO NOMINATI IN CINQUINA

27 film italiani in nomination:

15 Ammore e malavita

11 Napoli velata

8 La tenerezza

8 Nico, 1988

8 The Place

7 A Ciambra

7 Gatta Cenerentola

6 Brutti e cattivi

5 Riccardo va all’inferno

4 Fortunata

4 La ragazza nella nebbia

4 Sicilian Ghost Story

3 Come un gatto in tangenziale

3 Tutto quello che vuoi

2 Easy – Un viaggio facile facile

1 Addio fottuti musi verdi

1 Agadah

1 Cuori puri

1 Gramigna – Volevo una vita normale

1 I figli della notte

1 Il colore nascosto delle cose

1 La guerra dei cafoni

1 Malarazza – Una storia di periferia

1 Monolith

1 Smetto quando voglio saga

1 Sole cuore amore

1 Una questione privata