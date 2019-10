CS_#RAI2 28 OTT 2019, 21:20 “Stasera tutto è possibile” Serata a tema Halloween – Il comedy show si allunga di una puntata

Lunedì 28 ottobre puntata a tema Halloween per Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino alle 21.20 su Rai2 e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che, visto il successo ottenuto finora, si allungherà di una puntata.

Questa settimana, nel settimo appuntamento, giocheranno tra dolcetti e scherzetti: Biagio Izzo, Max Giusti, Francesco Paolantoni, Paola Perego, Ricky Memphis, Valeria Graci, Peppe Iodice e Benedetta Mazza.

Sarà come sempre una serata all’insegna del divertimento e del buonumore che vedrà gli ospiti improvvisare, cantare, ballare e cercare di restare in equilibro nella celebre Stanza Inclinata.



Redazione