CS_Quinto appuntamento con “Temptation Island”

Mercoledì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 torna “Temptation Island“, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. La resa dei conti è sempre più vicina per Carlotta e Nello, Speranza e Alberto, Francesca e Salvo le tre coppie rimaste all’interno dei villaggi.



Serena e Davide e Nadia e Antonio, infatti,dopo i falò di confronto anticipati andati in onda nella puntata di mercoledì scorso, sono usciti insieme dal programma forti delle nuove consapevolezze acquisite e con tanti buoni propositi per la loro storia d’amore.



Cosa succederà in queste ultime tappe del viaggio nei sentimenti di “Temptation Island”? Carlotta tornerà a casa senza Nello o riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con l’agognato matrimonio? Alberto sempre più vicino alla single Nunzia lascerà Speranza per viversi questo “nuovo innamoramento” o tornerà sui suoi passi? Francesca si è detta stanca di vivere il suo rapporto con Salvo, questo li allontanerà definitivamente? L’appuntamento è per mercoledì in prima serata su Canale 5.

Redazione