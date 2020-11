CS_Su Rai1 “Doc – Nelle tue mani”|ULTIMO EPISODIO CON LUCA ARGENTERO E MATILDE GIOLI

In prima visione assoluta su Rai1, l’ultimo appuntamento con “DOC – Nelle tue mani”, in onda giovedì 19 novembre, alle 21.25, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Redazione