CS_La nuova settimana de “La versione di Fiorella”

Primi ospiti Edoardo Bennato, Pino Strabioli, Kledi e Gad Lerner

Quarta settimana di programmazione per “La versione di Fiorella”, il programma di Fiorella Mannoia in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23.20. Il programma prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Lunedì 15 novembre saranno ospiti il cantautore Edoardo Bennato, il regista e conduttore televisivo Pino Strabioli, il ballerino e attore Kledi e, in collegamento, Gad Lerner.

redazione