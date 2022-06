CS_Culture Club: Live at Wembley

Il ritorno di Boy George

Wembley, Londra 2016: i beniamini del Synth-pop britannico anni ’80 capitanato da Boy George tornano sul palco per una emozionante reunion. Dopo il trascorso burrascoso, gli anni bui e le pagine di cronaca sui misfatti di Boy George, il cantante è finalmente tornato. Un evento che Rai Cultura propone venerdì 24 giugno alle 23.15 su Rai 5. In scaletta, brani da ballare, da ricordare, da condividere: Church Of The Poison Mind, It’s A Miracle, I’ll Tumble For You, Move Away, Everything I Own, Black Money, Time (Clock Of The Heart), Like I Used To, Different Man, Miss Me Blind.

Redazione