11/07/2018 – 23:35 #RAI1: SUPERQUARK MUSICA Gli strumenti ad arco

Continua la nuova serie di Piero Angela dedicata alla musica. La puntata di “Superquark musica”, in onda mercoledì 11 alle 23.25 su Rai1, sarà dedicata agli strumenti ad arco, che sono molti (violino, viola, violoncello, contrabbasso) anche se, in pratica, si tratta sempre dello stesso, con foggia e dimensioni diverse. Anche in questa puntata in studio con Piero Angela gli storici musicali Adriano Mazzoletti, per il jazz, e Giovanni Bietti, per la musica classica, che cercheranno di rispondere alle domande che molti si pongono: perché questi strumenti hanno una forma così insolita? Chi l’ha inventata? E c’è una ragione perché siano così? Come sempre, poi, nel corso della puntata, filmati e brani di repertorio di grandi artisti e meravigliosi concerti, virtuosismi di maestri come Paganini e solisti della musica classica italiana, da Uto Ughi a Mario Brunello, accompagnati da Piero Angela al pianoforte. Infine, i segreti dei mastri liutai, e ancora che cosa è il canone in musica, da Fra Martino campanaro a…. Bach!

Redazione