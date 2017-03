Valerio Scanu ospite musicale a ‘Domenica In’ su Rai1, nel finale una “botta di energia” che sorprende Pippo Baudo – Guarda Video

Valerio Scanu, è stato l’ospite musicale nella puntata di Domenica In di domenica 26 marzo su Rai1, il cantante, si è sottoposto all’intervista del conduttore Pippo Baudo raccontando le sue origini musicali e si è esibito nel brano vincitore della 60a edizione del Festival di Sanremo nel 2010 Per tutte le Volte che (00:13:51 del video). Nel secondo step invece ha cantato Di sole e di azzurro un successo di Giorgia che con Alex Baroni è stata fin da bambino uno dei suoi punti di riferimento musicali italiani (00:34:10 del video). E Infine Valerio Scanu ha concluso la sua ospitata in versione dance con un medley di successi di Donna Summer, Aretha Franklin e Gloria Gaynor (00:56:40 del video), una vera botta di energia che ha sorpreso Pippo Baudo e che è stata molto apprezzata dal pubblico che l’ha applaudito in piedi.

Tra gli altri ospiti intervenuti nel contenitore di Rai1 condotto da Pippo Baudo anche Maurizio Mattioli e il cast della commedia musicale “Febbre da cavallo” e Ornella Muti

Redazione