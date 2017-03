ISOLA DEI FAMOSI: Samantha De Grenet lascia definitivamente l’#Isola. In nomination RazDegan e Giulio Base

L’Isola dei Famosi perde un personaggio leader : Samantha De Grenet, che avrebbe potuto cercare una via di scampo e sperare nel ripescaggio e quindi in una possibilità di salvezza sull’Isola dei Primitivi dove già si trovano gli altri esclusi Moreno ed Eva Grimaldi, ma ha preferito portare avanti la sua determinazione a lasciare l’isola e davanti alle insistenze di Alessia Marcuzzi: “Sei stata l’unica vera antagonista di Raz Degan, hai sempre giocato a viso aperto: non puoi gettare la spugna così!”; “Fallo per tutte le donne!”; “Pensa alla faccia di Raz quando ti rivedrà in gioco…” ha risposto con ostinazione: “Io tornerei a casa volentieri. Ho fatto questo gioco meraviglioso, mi sono messa a nudo, ho dato la vera Samantha nel bene e nel male, pregi e difetti… Io ho davvero voglia di tornare a casa da mio figlio e mio marito” e ancora: ” Casa mi chiama, io voglio tornare a casa, la mia isola l’ho già vinta. Grazie per l’opportunità ma vado felicemente a casa”.

La De Grenet è uscita con il 72% dei volti dal confronto con Malena (6%) e Giulio Base (22%) e ha dedicato il bacio di Giuda a Raz Degan ma con la promessa di “riabbracciarlo” dopo l’Isola per chiarire.

Nella puntata di ieri, martedì 28 marzo la prova-leader è stata vinta da Simone Susinna. I 5 concorrenti, legati, devevano recuperare il maggior numero di totem. Le ragazze si sono arrese subito. I vincitori Simone e Giulio si sono poi affrontati nella prova delle pareti inclinate. Resiste di più Simone (che batte il record di Malena con un tempo di 2′ 40”) che diventa leader e il primo semifinalista.

Nomination segrete. Nancy nomina Raz. Malena nomina Raz. Giulio nomina Malena. Raz nomina Nancy. Al televoto Raz e Giulio, scelto da Simone.

