“MASTERS” di LUCIO BATTISTI è certificato oro! In arrivo, sempre pubblicati da SONY MUSIC, i progetti dedicati a LUCIO DALLA e FABRIZIO DE ANDRÉ (in uscita il 24 novembre).

LUCIO BATTISTI

“MASTERS” è certificato ORO!

Battisti come non lo hai mai ascoltato

60 BRANI RIMASTERIZZATI A 24bit/192KHZ DAI NASTRI ORIGINALI

BOOKLET CON FOTO e INTERVISTE

a musicisti e produttori che hanno lavorato con BATTISTI come

GEOFF WESTLEY, ALESSANDRO COLOMBINI, FRANZ DI CIOCCIO e ALBERTO RADIUS

ANCORA AL SECONDO POSTO

della CLASSIFICA TOP OF THE MUSIC “VINILI”!

#BattistiMASTERS

A 20 anni dalla morte e a 50 anni dal suo debutto, LUCIO BATTISTI continua a conquistare pubblico e classifiche! “MASTERS” – Battisti come non lo hai mai ascoltato (Sony Music), infatti, è stato certificato ORO (dati diffusi oggi da Fimi/GfK Italia) ed è ancora al secondo posto della classifica Top of the Music “Vinili” (dati diffusi venerdì 17 novembre da Fimi/GfK Italia), confermando come un ascolto di alta qualità venga ancora oggi apprezzato e valorizzato.

“MASTERS” è stato solo il primo di una serie di progetti di Sony Music dedicati al restauro e alla rimasterizzazione dei grandi successi dei più grandi cantautori del passato. Dopo il progetto dedicato a Battisti, infatti, il 24 novembre usciranno “COME È PROFONDO IL MARE” di Lucio Dalla in una riproposizione dei brani rimasterizzati a 24bit/192KHZ (la migliore definizione attualmente possibile) e “TU CHE M’ASCOLTI INSEGNAMI”, una raccolta dei più grandi successi di Fabrizio De André, sempre rimasterizzati a 24bit/192KHZ.

In piena esplosione del mercato del vinile in Italia e in tutto il Mondo, Sony Music Italy ha deciso di potenziare la produzione di ristampe dei vinili dei titoli più iconici del suo repertorio in versioni spesso arricchite con contenuti extra, musicali, fotografici e di approfondimento. Tutto questo anche grazie al l’iniziativa “EVERY DAY IS A VINYL DAY”, un esempio di quanto il mercato dei vinili possa ancora realmente offrire in fatto di riscoperta musicale, sia per gli appassionati di ieri che per coloro che si stanno avvicinando a questo supporto per la prima volta.

Redazione