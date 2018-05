[COMUNICATI] EMMA: al via DOMANI dal PALA LOTTOMATICA di ROMA il TOUR nei palasport delle principali città italiane!

EMMA

Al via DOMANI dal PALA LOTTOMATICA di ROMA

“ESSERE QUI Tour”

il tour nei PALASPORT delle PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE!

IN RADIO “MI PARLI PIANO”

nuovo singolo estratto dall’album “ESSERE QUI”

Online il video del brano https://bit.ly/2ImeANn

Partirà domani, mercoledì 16 maggio, dal Pala Lottomatica di ROMA “Essere Qui Tour”, il tour che vedrà EMMA protagonista sui palchi dei palasport delle principali città italiane!

Accompagnata sul palco da Paul Turner (basso), Derrick McKenzie (batteria), Roberto Angelini (chitarra), Giorgio Secco (chitarra), Andrea Montalbano (chitarra) e Luca Mattioni (tastiere e synth), EMMA, concerto dopo concerto, porterà in scena un live unico ed emozionante e coinvolgerà il pubblico con i suoi grandi successi e i brani estratti dal suo ultimo album di inediti “Essere qui”.

Queste tutte le date del tour:

“ESSERE QUI Tour”

16 MAGGIO – Pala Lottomatica di ROMA

18 MAGGIO – Mediolanum Forum di ASSAGO – MILANO

19 MAGGIO – Pala Alpitour di TORINO

21 MAGGIO – Kioene Arena di PADOVA

23 MAGGIO – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

26 MAGGIO – Pal’Art Hotel di ACIREALE – CATANIA

28 MAGGIO – Pala Partenope di NAPOLI

I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili su: TicketOne.it e nei punti vendita abituali (informazioni: www.fepgroup.it).

Da venerdì 4 maggio è in radio “MI PARLI PIANO”, il nuovo singolo di EMMA estratto dall’album “ESSERE QUI” (Universal Music). Un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti e il cui video è visibile al seguente link https://bit.ly/2ImeANn.

«La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione – spiega Emma in merito al brano – Muri sempre più alti che ci limitano nelle nostre esternazioni… e la presunzione di pensare che il tempo sarà sempre dalla nostra parte».

Lo scorso 13 aprile il disco “Essere Qui” è stato pubblicato anche in Giappone e sempre ad aprile EMMA è stata in concerto a Tokyo, protagonista musicale del festival “Italia Amore Mio 2018”, e ha rappresentato l’Italia anche a Las Vegas, in uno showcase esclusivo sul palco della Latin Billboard Music Week, principale manifestazione dedicata agli operatori del settore discografico legata al mercato latino-americano.

