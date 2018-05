“Grande Fratello 15”: Luigi Favoloso squalificato, fuori Mariana – Aida: “il peggio dell’Italia è qui dentro…” – Nomination e Ascolti

Quinto appuntamento con il Grande Fratello 15 ieri martedì 15 maggio in prima serata su Canale 5. Nessun riferimento, come prevedibile, alla fuga degli sponsor ma in compenso una puntata ricca di sorprese come l’ingresso dell’on.le Stefania Pezzopane, per una sorpresa al suo Simone commentato dalla D’Urso con queste parole: “Grazie perché sei la dimostrazione che non ci sono pregiudizi e che una donna innamorata se ne frega e sta in una trasmissione popolare”, e poi di Nina Moric per una romanzina al suo “Favoloso” e di Aida Nizar che protagonista di un confronto “fuori dai denti”con gli inquilini della casa traccia un ritratto di ciascuno: Lucia Bramieri è pettegola e frustrata, Alessia ipocrita, Matteo un fantasma, Lucia Orlando il contentino di Filippo al quale parla male dietro, Simone è un perdente, Mariana manipolabile, Alberto un truffatore senza amici e Danilo un uomo che si nasconde. Alla fine tuona: “Il peggio dell’Italia è qui dentro, tutto insieme, fuori è pieno di gente solare, travolgente e con voglia di vivere – Avete rovinato il nome del Gf… ” Aida dice la verità ma viene prontamente smentita da Barbara D’Urso che palesemente infastidita dalle sue affermazioni rimarca gli alti ascolti del reality.

Per quanto riguarda l’esito delle nomination della scorsa puntata: Danilo si salva, tra Simone e Mariana ad abbandonare il reality è la ragazza. Luigi viene squalificato per una scritta sessista che ha scatenato le ire della conduttrice e determinato la sua fuori uscita forzata.

Nomination

Alcune sono palesi e altre segrete. Danilo Aquino nomina Lucia Bramieri “perché non ci capiamo”, Veronica Satti sceglie Alessia “perché il nostro rapporto è carente”, Lucia Bramieri nomina Danilo ovviamente, Angelo nomina Alberto “perché sei uguale con tutti e vorrei fossi più sincero”, mentre Filippo sceglie Simone “perché non ci parlo”. Alessia assesta nomins Lucia Bramieri “perché non ho rapporto”, anche Alberto sceglie la 57enne “perché ha criticato Mariana e non ha mai fermato Luigi, due pesi due misure”. Simone nomina Danilo “perché mette bocca ovunque”, Lucia Orlando sceglie Simone “perché è falso” e Matteo va su Lucia Bramieri “perché siamo in pochi”.

In conclusione i nominati della puntata sono Lucia, Danilo e ancora Simone.

ASCOLTI: La nuova puntata del Grande Fratello 15 ha incollato davanti alla tv 4.237.000 amanti del trash. Barbara d’Urso ha raggiunto uno share pari a 24.9 di share. Su Rai1 la prima puntata della fiction Il Confine con Filippo Scicchitano e Caterina Shulha ha intrattenuto 3.666.000 spettatori per il 15.2% di share.

Redazione