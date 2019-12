RAI1 21_DIC_2019, 20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno Speciale Telethon |I volti dello spettacolo si mettono in gioco

Anche quest’anno sarà Soliti Ignoti – Il Ritorno, con una puntata speciale, in onda in prima serata in diretta su Rai 1 domani, sabato 21 dicembre alle 20.35, a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon. Lo speciale del game show vedrà arrivare per l’occasione, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli. Tra loro, alcuni giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero delle identità presenti in studio e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, altri faranno parte del gruppo di identità da svelare e altri ancora saranno ospiti speciali che regaleranno sorprese e momenti di grande spettacolo durante la serata.