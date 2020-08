CS_PHARRELL WILLIAMS: in radio e in digitale il nuovo singolo “ENTREPRENEUR” feat. JAY-Z, un inno alla Black Culture che rafforza il messaggio lanciato nell’ultima edizione di Time Magazine, curata dallo stesso artista.

PHARRELL WILLIAMS

IN RADIO E IN DIGITALE

IL NUOVO SINGOLO

“ENTREPRENEUR” feat. JAY-Z

un inno alla Black Culture

che rafforza il messaggio lanciato nell’ultima edizione di Time Magazine

curata dallo stesso artista

Da venerdì 21 agosto, è in radio e disponibile in digitale “ENTREPRENEUR” (Sony Music/Columbia Records), il nuovo singolo di Pharrell Williams feat. Jay-Z che celebra la Black Culture attraverso esempi di carriere brillanti di alcuni protagonisti della comunità di colore (https://bit.ly/2E6DfJ0). È online anche il video https://youtu.be/bTOoY5MIkvM.

L’artista mette in luce con orgoglio i risultati professionali di oltre una dozzina di imprenditori neri, attraverso parole e immagini di forte impatto. I protagonisti del videoclip sono Issa Rae, Nipsey Hussle, Tyler, The Creator, Robert Hartwell, Six Sev, TyAnthony Davis (fondatore della Vox Collegiate Junior High), Vincent Williams (fondatore di Honey’s Kettle), Iddris Sandu, Beatrice Dixon (fondatrice di Honey’s Pot), Arthell & Darnell Isom (fondatori di D’ART Shtajio), Neighbors SkateShop, Alrick Augustine, Denise Woodard (fondatrice di Partake Cookies), Chace Infinite (fondatore di Harun Coffee Shop), Chef Alisa (fondatrice di My Two Cents), Debbie Allen (fondatrice di Tribe Midwifery), Angela Richardson (fondatrice di PUR Home), Miss Bennett Fitness, Black and Mobile, Trill Paws Dog Accessories, Third Vault Yarns e “The First Black Valedictorian of Princeton” Nicholas Johnson.

Un inno in cui Pharrell Williams porta avanti, in uno slancio pieno di sentimento e con il suo caratteristico registro, un messaggio forte e edificante.

Pharrell ha inoltre collaborato con TIME Magazine per una cover speciale dell’ultimo numero intitolata “The New American Revolution”. Ha personalmente curato una serie di saggi e conversazioni tra leader neri che raccontano il passato opprimente dell’America e la visione di un futuro più egualitario, con opinioni di Kenya Barris, Imara Jones, Naomi Osaka, Tyler, the Creator e tanti altri. Ha inoltre coinvolto Yara Shahidi e Angela Davis in due interviste esclusive. Alla copertina ha contribuito anche l’artista concettuale Hank Willis.

Riguardo al progetto, Pharrell dichiara: «Nell’assemblarlo, ho chiesto ad alcune delle persone più qualificate che conosco in ogni campo (da Angela Davis a Tyler, The Creator, alla rappresentante Barbara Lee), di dialogare con noi pensando ai prossimi passi da compiere. Volevo trasmettere una visione di un futuro pieno di artisti, creatori e imprenditori che possono mantenere la promessa dei principi di questo paese».



Pharrell Williams è uno degli artisti più influenti di quest’epoca. Ad oggi, ha ottenuto 13 GRAMMY® Awards, ha ricevuto due nomination agli Academy® Award, ha partecipato a numerosi film di successo quello della saga da miliardi di dollari Cattivissimo Me, ha pubblicato album influenti come solista e come co-fondatore del gruppo musicale N.E.R.D. e ha infranto record con i brani “Happy” e “Get Lucky” dei Daft Punk, che hanno segnato la nuova generazione. Nel 2020 ha portato avanti con successo la campagna per ottenere un giorno di festa retribuito per il JUNETEENTH, celebrazione che ricorda la fine della schiavitù nel paese. Guida costantemente la cultura in avanti ad ogni evoluzione.

