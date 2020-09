CS_PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS: la super hit “HYPNOTIZED” è certificata PLATINO! MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE gli artisti saranno ospiti del POWER HITS ESTATE 2020 di RTL 102.5

PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS:

LA SUPER HIT “HYPNOTIZED” È CERTIFICATA PLATINO!

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE gli artisti saranno ospiti del POWER HITS ESTATE 2020 di RTL 102.5

La super-hit “HYPNOTIZED” di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS conquista oggi la certificazione PLATINO in Italia!

Un traguardo che conferma l’inarrestabile successo del brano, che ha dominato per mesi le classifiche italiane e internazionali: “Hypnotized” conta ad oggi oltre 45 milioni di stream e 15 milioni di visualizzazioni su Youtube. In Italia ha raggiunto il #1 nella classifica di Shazam (Top 10 a livello mondiale) la posizione #2 della classifica radiofonica di Earone la Top 3 della classifica FIMI/GFK dei singoli, della Viral Italia di Spotify (Top 10 della classifica italiana) e della classifica di Apple Music.

PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS festeggeranno questo importante traguardo mercoledì 9 settembre sul palco dell’Arena di Verona, in occasione del POWER HITS ESTATE 2020 di RTL 102.5.

Redazione