CS_FIORELLA MANNOIA: esce il 6 NOVEMBRE il nuovo album di inediti “PADRONI DI NIENTE” (da oggi al via il pre-order). Da MAGGIO LIVE nei teatri italiani con “PADRONI DI NIENTE TOUR”

FIORELLA MANNOIA

Esce il 6 NOVEMBRE

il nuovo album

“PADRONI DI NIENTE”

anticipato in radio dal singolo

“Chissà da dove arriva una canzone”

Da oggi disponibile il PRE-ORDER dell’album!

A MAGGIO LIVE NEI TEATRI ITALIANI CON

“PADRONI DI NIENTE TOUR”

Esce venerdì 6 novembre “PADRONI DI NIENTE”, il nuovo album di inediti di FIORELLA MANNOIA disponibile da oggi, giovedì 8 ottobre, in pre-order ( http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente ) in formato CD e in VINILE, quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre.

“PADRONI DI NIENTE” è stato anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, brano scritto per Fiorella da Ultimo, e il relativo video è online al seguente link www.youtube.com/watch?v=ZE5hiB16MX8.

Questa la tracklist di “PADRONI DI NIENTE”:

“Padroni di niente”, “Chissà da dove arriva una canzone”, “Si è rotto”, “La gente parla”, “Sogna”, “Olà”, “Eccomi qui” e “Solo una figlia” (“Canzone Sospesa” con OLIVIA XX)”.

A maggio, inoltre, partirà il “PADRONI DI NIENTE TOUR”, undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il nuovo album. Queste le prime date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium

13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo

15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre

18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse

20 MAGGIO – BARI – Teatro Team

22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro Augusteo

23 MAGGIO – ROMA – Auditorium Parco della Musica

26 MAGGIO – BERGAMO – Teatro Creberg

28 MAGGIO – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bassano 2

29 MAGGIO – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 MAGGIO – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

