CS_La web personality Italo-Spagnola da 5 milioni di followers MARYNA torna con il nuovo singolo “QUE CALOR”, fuori venerdì 2 luglio!

La web personality Italo-Spagnola da 5 milioni di followers

che ha dato vita a infiniti personaggi…

MARYNA

VENERDÌ 2 LUGLIO FUORI IL NUOVO SINGOLO

“QUE CALOR”

Voce sensuale su un ritmo latino

da ballare per tutta l’estate

MARYNA, una delle web personalities italo-spagnole più apprezzate d’Italia con oltre 5 milioni di followers, torna venerdì 2 luglio con il suo nuovo singolo “QUE CALOR”, ci farà scatenare a ritmo Latino per tutta l’estate!

Nel singolo il sound tipico della cumbia, che insieme al timbro inconfondibile della giovane artista dà vita aun ritornello accattivante da Hit estiva.

Cantante, attrice, Youtuber, influencer e tra le top 5 tiktoker di Italia, MARYNA si è fatta scoprire dal grande pubblico per il suo grande talento e la sua strabiliante versatilità unitamente ad una voce meravigliosa.

Appassionata sin da piccola alla musica, al cinema e alla moda. Dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi in Storia del cinema italiano, inizia, quasi per gioco, a pubblicare su Facebook video comici e alcune cover musicali, totalizzando in poco tempo milioni di visualizzazioni.

L’incredibile successo riscosso da questi video spinge Maryna a creare sempre più contenuti, fondendo insieme le sue passioni e creando forme di intrattenimento inedite e originali. Oltre ad intrattenere la sua grande audience l’artista cerca di sensorizzarla su temi sociali di fondamentale importanza, come nel video “Stop alla violenza sulle donne”, un emozionante monologo, arrivato in tutte le scuole italiane e visualizzato più di 10 milioni di volte.

Pubblica i due singoli “Cumbia Love” e “Lontano da Te”, che hanno raggiunto oltre 1 milione di stream e quasi 5 milioni di views su YouTube, entrando in Top trend su Youtube, Top challenge 2019 su Tiktok, in Top 50 Viral – Italia su Spotify e Top 10 Viral su Youtube. E’ stata Ambassador di Disney e sui social di Sanremo 2020, ha prestato la sua voce per il film Disney “Raya” e al momento sta partecipando alle riprese di un nuovo film.

Redazione