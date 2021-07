CS_Rai1 è ‘Top 10’  con Carlo Conti|Tanti vip in sfida nel racconto dell’Italia

Ultimo appuntamento per rivedere “Top Dieci” – il programma di Carlo Conti che ha rappresentato il punto di ripartenza delle prime serate dopo lo stop delle produzioni per il ‘lockdown’ – in onda venerdì 30 luglio alle ore 21.25 su Rai1. Due squadre composte ciascuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni.

Redazione