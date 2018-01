EMMA MARRONE SCELTA DA BACI PERUGINA – NEI CIOCCOLATINI 33 FRASI TRATTE DALLE SUE CANZONI PIÙ BELLE

Emma Marrone, quest’anno, prenderà il posto di Laura Pausini, come madrina dell’amore per la festa degli innamorati, ovvero San Valentino 2018. La cantante lanciata da Maria De Filippi è stata scelta da Baci Perugina per firmare i “cartigli” all’interno dei cioccolatini. Emma regalerà quindi a tutti gli innamorati 33 frasi tratte dalle sue canzoni più belle tra cui Amami, Calore, Resta ancora un pò e ovviamente il nuovo singolo L’Isola che è stato scelto come leitmotiv del San Valentino di Baci Perugina e che accompagnerà varie iniziative. Non solo, Quest’anno Emmafirmerà pure la limited edition delle uova di Pasqua.

Emma Marrone ha dichiarato: «La musica e l’amore sono per me le cose più importanti in assoluto, due cose per cui vale la pena vivere e lottare – Essere ambasciatrice dell’amore e firmare i bigliettini dei mitici Baci è un onore oltre che un infinito piacere». «È bello condividere il mio viaggio in questa maniera speciale; è bello poter essere la dedica di qualcuno che ha deciso di dichiarare il proprio amore o lo sta confermando ancora una volta. E non ci sono solo le mie canzoni dentro ai Baci Perugina; sulla confezione c’è anche il mio bacio: ho voluto dedicarlo a tutti gli innamorati, e a tutti gli innamorati della vita e della musica come me»

Prima di Emma e Laura Pausini anche Fedez e Tiziano Ferro hanno interpretato per il noto marchio di cioccolato una versione del tutto inedita di Cupido.

Redazione