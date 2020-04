CS_CINEMA, PUPI AVATI ANNUNCIA: APPENA AVUTO OK PER FILM SU DANTE, GIA’ SCRITTO E TRADOTTO IN INGLESE (VIDEO)

“Tre ore fa, dopo 18 anni – era il 2002 e ora siamo nel 2020 – attraverso una conference call con Paolo Del Brocco e tutto il board di Rai Cinema, hanno finalmente dato il via a questo film su Dante che stiamo preparando per i 700 anni dalla morte, che cadranno il 14 settembre del 2021. Non lo sa ancora nessuno”. Lo rivela a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il regista Pupi Avati, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha già scritto il film? “L’ho già scritto e lo abbiamo anche già tradotto in inglese”. Quando sarà pronto? “Il 13 settembre del 2021”, ha scherzato Avati a Un Giorno da Pecora.

VIDEO / CLICCA QUI PER P. AVATI A UN GIORNO DA PECORA: https://wetransfer.com/downloads/a638f13f74b663e0f0877d081796100d20200407141922/d779a0b7c543aebfe2143d9211f938a420200407141922/d0dc9f

Da Redazione un giorno da pecora