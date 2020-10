CS_A “Che tempo che fa” Whoopi Goldberg e Dan Brown|In esclusiva da Fabio Fazio domenica su Rai3

Due grandi esclusive tv nella puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 11 ottobre alle 20.00 su Rai3: Whoopi Goldberg e Dan Brown.

La star hollywoodiana è uno dei pochi artisti al mondo ad aver conseguito un EGOT, cioè la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). La Goldberg ha raggiunto il successo nel 1985 per il suo ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg “Il Colore Viola”, per il quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar, cui segue nel 1990 il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nel cult “Ghost – Fantasma” per il quale si aggiudica il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista, mentre nel 1992 debutta in un altro dei suoi ruoli più celebri, quello della “suora” Deloris Van Cartier nel blockbuster mondiale “Sister Act” e nel sequel “Sister Act 2”, del quale l’attrice ha appena annunciato la lavorazione del terzo capitolo, “Sister Act 3”. Attivista sociale e politica, presenza fissa da decenni nell’annuale raccolta fondi per i bisognosi Comic Relief, Whoopi Goldberg è oggi impegnata nei movimenti #MeToo, #TimesUp e Black Lives Matter.

Dan Brown è uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute, tradotto in 56 Paesi. Lo scorso settembre ha pubblicato in contemporanea mondiale in 30 Paesi il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali”, con le immagini dell’illustratrice e grafica ungherese Susan Batori. Da sempre appassionato di musica e musicista lui stesso, Dan Brown ha firmato per l’occasione anche la sua prima opera musicale: tramite un’app interattiva per smartphone che sfrutta la realtà aumentata, infatti, è possibile riprodurre le musiche che accompagnano la narrazione, composte dallo stesso Dan Brown ed eseguite dalla Zagreb Philharmonic Orchestra, elevando così la lettura a esperienza multisensoriale. Contemporaneamente al libro, è stato reso disponibile sulle principali piattaforme digitali l’album completo “Wild Symphony” che diventerà nel 2021 un tour mondiale, dopo la première del 9 ottobre a Zagabria. Dan Brown è attualmente al lavoro a un nuovo romanzo con protagonista Robert Langdon, proseguendo così la serie composta dai bestseller internazionali “Angeli e demoni” (2000), “Il codice da Vinci” (2003), “Il simbolo perduto” (2009), “Inferno” (2013) e “Origin” (2017).

Redazione