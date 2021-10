CS_Ornella Muti a “Ti sento”, su Rai2, si racconta a Pierluigi Diaco

Sarà Ornella Muti l’ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di “Ti sento”, in onda martedì 5 ottobre in seconda serata su Rai2. La Muti rivedrà in un video i momenti più importanti del suo percorso umano e professionale: una serie di immagini montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai ricordi dell’attrice che per l’occasione svestirà i panni di Ornella Muti per essere semplicemente Francesca Rivelli. Un viaggio disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Dieci suggestioni che saranno accompagnate dai disegni di Andrea Camerini, che puntualmente interpreterà artisticamente i suoni ascoltati.

A sua volta Pierluigi Diaco dedicherà alla sua ospite un brano, “Pezzi di vetro” di Francesco De Gregori, accompagnato dalle immagini montate dal regista Paolo Severini. Ornella Muti ripercorrerà alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, tra grandi successi, ma anche qualche delusione, parlerà di Celentano, della sua famiglia e dei suoi affetti, della figlia Naike e del desiderio di avere un compagno. Oltre ai diversi stimoli sonori, come sempre, nel corso della puntata l’ospite verrà coinvolto in un semplice, ma significativo esercizio, utilizzando un foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che abbia un significato importante e attuale.

Redazione