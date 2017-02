Ritorna a partire da sabato 25 di Febbraio su #Rai1 lo show “ballerino” di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“, riconfermata la giuria composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino; presenti anche in questa edizione Paolo Belli e la sua orchestra e… udite, udite, confermata proprio oggi con un video postato su Facebok da Milly Carlucci la presenza di Valerio Scanu (con lei nel video)

Valerio Scanu, già ospite in quattro puntate della scorsa stagione, rappresenta la novità di questa 12a edizione di Ballando con le Stelle che oltre a gestire il lato social-media del programma, interagendo con gli spettatori attraverso Twitter e Facebook, ed essere l’occhio “indiscreto” che guiderà lo spettatore all’interno del programma alla scoperta di segreti e curiosità, regalerà anche dei momenti musicali come da lui stesso precisato : “Vi racconterò scena e retroscena del programma più entusiasmante del sabato sera… sarò il vostro occhio indiscreto e non ci sarà tregua per nessuno ma vi regalerò anche dei momenti di musica inediti”.

Il CAST e abbinamenti: A danzare dall’auditorium del foro italico in Roma da sabato 25 febbraio 2017 saranno: Martina Stella con Samuel Peron, Christopher Leoni con Ekhaterina Vaganova, Giuliana De Sio con Maykel Fonts, Martin Castrogiovanni con Sara Di Vaira. Poi la giornalista Anna La Rosa avrà come maestro di ballo Stefano Oradei, il judoka Fabio Basile ballerà con Anastasia Kuzmina, Alba Parietti sarà in coppia con Marcello Nuzio, e Antonio Palmese con Samanta Togni,

Ancora, Anna Galiena avrà come maestro Simone Di Pasquale, mentre Oney Tapia sarà in coppia con Veera Kinnunen, Fausto Leali con Ornella Boccafoschi, Xenia con Raimondo Todaro e Simone Montedoro con Alessandra Tripoli.

Primo “ballerino per una notte” della prima puntata sarà l’ex calciatore della Sampdoria Roberto Mancini, ora allenatore.

Appuntamento però per la prima puntata di “Ballando con le stelle 12″ sabato prossimo su Rai1.

Redazione