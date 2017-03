Isola dei Famosi: Dopo Rocco Siffredi arriverà Paola Barale in soccorso di Raz sempre più isolato?

E mentre sull’#Isola gli scontri tra naufraghi continuano ad essere all’ordine del giorno e il sodalizio tra Rocco e Raz si consolida nonostante gli altri “abitanti” dell’#Isola si siano prodigati per screditarlo ai suoi occhi, le chiacchiere sulla presenza di Paola Barale dopo la partenza di Rocco, la cui presenza in questi giorni è stata molto gradita dal pubblico e ha riscosso molto successo, sono sempre più attendibili visto che l’ex compagna di Raz nella sua pagina ufficiale ha postato un video dove mette al corrente i suoi fan della partenza verso una meta non dichiarata: ” Buon #weekend a tutti – ha scritto Paola Barale commentando la foto – il mio è’ cominciato così… non male direi #somewhere #lostinparadise”.

Qualche settimana fa la Barale era intervenuta in diretta all’Isola dei Famosi per parlare con Raz Degan. Il collegamento con il naufrago, ormai escluso dal gruppo e al centro delle polemiche, aveva emozionato tutti.

Non resta quindi che aspettare la puntata di Martedì 14 marzo dell’ #Isola dei famosi.