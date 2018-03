08/03/2018 – 23:10 #RAI3: OSSIGENO Ospiti: Editors, Maneskin e Afterhours

Gli Editors, i Maneskin e gli Afterhours sono i protagonisti musicali della terza puntata di “Ossigeno”, il programma condotto da Manuel Agnelli e in onda giovedì 8 marzo, alle 23.10 su Rai3. Da anni ai vertici delle classifiche inglesi ed europee, gli Editors presentano, in versione acustica, “Smokers Outside The Hospital Doors”, uno dei titoli più celebri del loro repertorio e “Violence”, title track del nuovo album. Poi saranno intervistati da Agnelli. I Maneskin, gruppo rivelazione della nuova scena italiana, suoneranno il loro singolo, già disco di Platino, dal titolo “Chosen”. Il terzo appuntamento di “Ossigeno” si aprirà con un omaggio ad Allen Ginsberg, il più grande poeta della Beat Generation e vedrà in scena gli Afterhours in due dei brani più celebri del loro repertorio: “Non voglio ritrovare il tuo nome” e “Quello che non c’è”. Al centro della puntata l’incontro con il professor Claudio Strinati, storico dell’arte di fama mondiale, che delineerà dei percorsi che uniscono Leonardo Da Vinci, Caravaggio a Batman e Lou Reed. Ci sarà anche Enrico Gabrielli, collaboratore degli Afterhours e autore di musica contemporanea, che farà eseguire al pubblico una partitura per battito di mani ispirata a “Clapping Music” di Steve Reich, uno dei padri del Minimalismo musicale.