ANTHONY BOURDAIN IL FAMOSO CHEF DI FAMA INTERNAZIONALE E FIDANZATO DI ASIA ARGENTO, TROVATO SENZA VITA

E’ morto suicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. Lo ha riferito la Cnn, per cui lavorava. Si trovava a Strasburgo per una nuova puntata della serie “Parts Unknown”, programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. A trovarlo senza vita nella sua stanza d’albergo è stato il collega Eric Ripert. La procura francesce ha affermato che si è impiccato. Era legato sentimentalmente ad Asia Argento, che sui social ha condiviso un messaggio accorato: “Anthony ha dato tutto se stesso in tutto ciò che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non aveva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono devastata dentro. I miei pensieri sono con la sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la loro e la mia privacy“.

Nato a New York Bourdain si era diplomato al Culinary Institute of America e ha poi lavorato per alcuni tra i più famosi ristoranti statunitensi e collaborato con testate come il New York Times, Times, Observer e l’Independent. Dopo la separazione dalla ex moglie, si è legato sentimentalmente ad Asia Argento, che aveva conosciuto proprio durante la lavorazione di una puntata della trasmissione “Parts Unknown”, nel 2017.

Si è definito “sconvolto e rattristato” Gordon Ramsay, il celebre chef britannico,che ha così ricordato e reso omaggio ad Anthony Bourdain: “Ha portato il mondo nelle nostre case e ha ispirato tantissime persone a esplorare culture e città attraverso il cibo”, scrive la star globale della gastronomia in tv”.

Redazione