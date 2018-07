Due nuovi episodi di “The Good Doctor” in prima visione assoluta domani, martedì 31 luglio, alle 21.25 su Rai1. Nella puntata dal titolo “Un altro me“, un giovane ragazzo affetto da autismo deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. I suoi genitori, però, si oppongono alla presenza di Shaun in sala operatoria. A seguire, l’episodio “La mela verde“: Shaun si sente in colpa per il ferimento di una ragazza durante una sparatoria in cui anche lui è rimasto coinvolto.