08/10/2018 – 23:30 #RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Ospiti Geppi Cucciari, Melissa Satta, Giorgio Mastrota, Federico Vespa, Ivan Zaytsev

Nuovo appuntamento con il tavolo di “Che Fuori Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, lunedì 8 ottobre alle 23.30 su Rai1. L’apertura del programma sarà affidata alla copertina di Maurizio Crozza.

Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, saranno ospiti: Geppi Cucciari, che il 31 ottobre debutta al teatro Ambra Jovinelli di Roma con “Perfetta”, un esilarante monologo teatrale scritto e diretto da Mattia Torre, e la showgirl Melissa Satta, di cui è appena uscita l’autobiografia “M come Melissa” dove racconta la sua vita dall’infanzia a Boston alla passione per lo sport, la moda e i social network. Inoltre saranno in studio Giorgio Mastrota, il giornalista e speaker radiofonico Federico Vespa e lo Zar della pallavolo italiana Ivan Zaytsev vincitore con la nazionale italiana di un argento e un bronzo alle Olimpiadi, un argento ai Mondiali, 3 medaglie agli Europei, 2 medaglie alla World League.

Redazione