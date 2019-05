AMICI18: VINCITORI E PREMI della finalissima| Ascolti

Priva di grandi sorprese e nell’assoluta scontatezza si è conclusa, sabato 25 maggio, la 18a edizione di Amici di Maria De Filippi con l’assegnazione dei premi finali che hanno accontentato un pò tutti.

Il vincitore Alberto Urso, tenore, polistrumentista di 21 anni nato a Messina, è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera, ha vinto oltre l’ambita coppa e i 150mila euro in palio, anche 30mila euro del premio Tim;

Il ballerino cubano Rafael Quenedit, vincitore della categoria danza è stato premiato con la coppa e i 50mila euro in palio ma non solo, ha anche ricevuto la proposta di Giuliano Peparini di lavorare con lui in un nuovo spettacolo entrando a far parte del cast della compagnia nazionale di danza a Madrid per interpretare il figlio di Lucrezia Borgia. Un’opportunità sostenuta da Banca 5 con una borsa di studio del valore di 30mila euro che coprirà le spese di vitto e alloggio qualora l’audizione fissata il 22 giugno a Madrid dovesse andare a buon fine;

Questi i premi gli altri premi:

Giordana Angi, seconda classificata per il canto, ha vinto il premio Tim della critica pari a 50mila euro, la cantautrice, ha ringraziato tutti sottolineando che si tratta di una grande soddisfazione essere finalmente riuscita a portare alla luce la sua musica dopo anni di tentativi andati a vuoto.

Vincenzo, invece, l’altro talentuoso ballerino e quarto concorrente della finalissima, battuto da Rafael, nella serata di ieri non ha avuto alcun premio ma nella semifinale di sabato scorso si è aggiudicato una borsa di studio da Banca 5 del valore di 30mila euro per studiare a New York presso la Complexions Contemporary Ballet;

Nella serata di ieri, premiata anche Tish, che oltre alla borsa di 20mila euro della semifinale ha ottenuto anche una borsa di studio del valore di 30mila euro per studiare e lavorare ovunque lei dovesse decidere.

Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%) mantenendosi ben lontano dai picchi del passato quando a vincere furono:

Leon Cino 3a edizione, 6.934.000 spettatori ,35,88% di share

Antonino Spadaccino, 4a edizione,7.092.000 spettatori, 35.31% di share

Marco Carta, 7a edizione, 7.187.000 spettatori,35.38% di share

Alessandra Amoroso 8a edizione, 6.668.000 spettatori, 32.15% di share

The Kolors 14^ edizione, 6 .536.000 spettatori, 34.20% di share

