CS_Al via la nuova edizione di “Verissimo” con Silvia Toffanin|Lapo Elkann si racconta

Emozioni, racconti di vita, sorrisi e storie intense tornano protagonisti con Verissimo che, dopo i lunghi mesi di lockdown da sabato 12 settembre apre la sua nuova stagione su Canale 5.

Una prima puntata ricca di incontri speciali per il talk show condotto per il quattordicesimo anno da Silvia Toffanin.

In apertura, in esclusiva, Lapo Elkann racconta la sua intensa vita a Verissimo.

Dopo un periodo delicato e drammatico, prima intervista tv per Piero Chiambretti, che si appresta a tornare su Italia1, con rinnovata energia, grazie alla conduzione del programma sportivo “Tiki Taka”.

Lunedì 14 settembre su Canale 5 al via “Grande Fratello Vip”: Alfonso Signorini sarà in studio per presentare il mitico reality show alla sua quinta edizione vip.

Oltre al conduttore Silvia Toffanin incontrerà una delle concorrenti più attese: Elisabetta Gregoraci, al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane per vicende legate all’ex marito Flavio Briatore.

E ancora, in collegamento dalla Sardegna Alessia Marcuzzi parla degli amori messi alla prova da “Temptation Island”.

Infine ospite del talk show di Canale 5 Giorgia Palmas, che tra poco darà alla luce la sua secondogenita.

Redazione