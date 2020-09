CS_Una serata evento dedicata al “Fenomeno Ferragni”. New media e icona italiana nel mondo

Simona Ventura intervista Chiara Ferragni

Il 5 ottobre su Rai2 una serata speciale dedicata interamente al “Fenomeno Ferragni”, New Media e icona italiana nel mondo.

In prima visione assoluta, in prima serata, verrà trasmesso il film “Unposted” che, dopo essersi imposto al “Festival del Cinema di Venezia”, ha ricevuto anche una candidatura ai Nastri d’Argento 2020 nella categoria “Cinema Reale”.

Durante la serata, oltre al film, un’intervista articolata di Simona Ventura a Chiara Ferragni, registrata al Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma.

Una favola moderna 2.0 che ha due protagoniste: le due anime di Chiara Ferragni. Oltre a raccontare l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, infatti, nell’intervista a Simona Ventura la fashion influencer più potente secondo Forbes svela il suo lato più intimo, di bambina semplice che ha saputo trasformare nel tempo le sue fragilità in punti di forza e che, in meno di 10 anni, ha cambiato il mondo della moda e quello dei media.

