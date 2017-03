05/03/2017 – 20:35 – #RAI1: TECHETECHETE’ Lucio Dalla, brividi di cuore

Cinque anni fa moriva Lucio Dalla. Techetechetè lo ricorda con uno speciale in cui riscoprire tutti gli aspetti della sua arte. Si vedrà l’istrionico cantautore duettare con molti dei suoi colleghi: da Renato Zero a Gianna Nannini, da Andrea Bocelli a Francesco De Gregori e a Gianni Morandi. E poi le gag con Carlo verdone, Fiorello e Anna Marchesini. Il tutto con al centro le sue canzoni più famose, anche quelle degli anni sessanta come la divertente Pafff… Bum! riproposta in un raro filmato del 1967. In mezzo a tanta musica magnifica, emozionanti testimonianze di chi lo ha conosciuto bene si alternano alle parole dello stesso Lucio.

