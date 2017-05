AMICI16: anticipazioni della 7a puntata del 5 maggio 2017: Eliminata Shady tra il disappunto generale

Sabato 29 aprile 2017 è stata registrata la prossima puntata del serale di Amici 16, che andrà in onda il 5 maggio prossimo. Le anticipazioni rivelano l’inaspettata eliminazione di uno degli “elimenti” più forti del programma: Shady Chekaoui-Fantin la cantante della Squadra Bianca andata al ballottaggio con Riccardo Marcuzzo ha perso la sfida tra il disappunto generale in studio e dei fan che sono insorti sul web. Ma alla fine della puntata, la notizia che Boosta produrrà il disco di Shady, è stata accolta con un forte applauso del pubblico.

Simona Ventura sarà il quinto giudice della serata , che nell’occasione, avrà modo di promuovere la nuova edizione del suo programma “Selfie-Le cose cambiano“, che dopo il successo ottenuto all’esordio, ritornerà sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 8 maggio 2017, con la sua seconda stagione.

Tra gli ospiti prevista la presenza della cantante Gianna Nannini, Amy MacDonald, Lenny Kravitz e e una icona del calcio mondiale: Diego Armando Maradona, che pare abbia fatto un tifo sfegatato per Riccardo Marcuzzo, applaudendolo e alzandosi spesso anche in piedi. L’ex campione argentino, ha anche partecipato insieme a Simona Ventura, al gioco della scatola con i vari simboli, divertendo molto il pubblico presente in studio.

