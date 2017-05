OGGI IN TELEVISIONE: Su #Canale5 ritorna “Selfie – le cose cambiano”con Simona Ventura – Su Rai1: “Maltese” Il romanzo del commissario con Kim Rossi Stuard

Lunedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, torna Selfie, il format vincente condotto per il secondo anno consecutivo da Simona Ventura con la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez.

Mediaset riconferma il gradimento del format e programma sei prime serate del factual, “Selfie – le cose cambiano” anche per questa edizione.

Protagonisti del programma sono le persone che spesso non hanno la possibilità economica o la forza interiore di affrontare la trasformazione.

A guidarle in questo cammino a volte tortuoso, sei mentori divisi in tre coppie così formate: Stefano De Martino e Bernardo Corradi; Iva Zanicchi insieme a Barbara De Rossi e Alessandra Celentano con Mattia Briga.

A vigilare il lavoro dei mentori quattro giurati: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa e Tina Cipollari.

In qualita’ di quinto giudice della prima puntata il Professor Stefano Zecchi.

L’avversario di Simona Ventura sarà rappresentato da Maltese – Il romanzo del commissario su Rai1 con protagonista Kim Rossi Stuart.Un coinvolgente intreccio di amore e crimine per quattro serate evento, in prima serata su Rai 1, da oggi lunedì 8 maggio.

Selfie è un prodotto Fascino p.g.t. Riuscirà Super Simo a battere la concorrenza su Rai1 che segna il ritorno in Tv del bel Kim Rossi Stuard?

Redazione