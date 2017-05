SIMONETTA SPIRI ritorna con “Il tempo di reagire” singolo prodotto da NatyLoveYou etichetta indipendente di Valerio Scanu

Due talenti, due sardi, due indipendenti, due “amici” che condividono la provenienza dallo stesso talent “Amici di Maria De Filippi”. Ora, Natyloveyou l’etichetta discografica indipendente di Valerio Scanu annuncia l’uscita per il 26 maggio del nuovo singolo di Simonetta Spiri che ritorna da “solista” dopo l’esperienza fortunata con il gruppo di “l’Amore merita” (formato da Greta Manuzi, Verdiana Zangaro e Roberta Pompa ndr). La collaborazione con Valerio Scanu (alla sua seconda produzione con Natyloveyou dopo Maurizio di Cesare con il singolo Quello che non c’è ndr) paventata sui social dai due artisti da qualche giorno, si concretizza accolta dall’entusiasmo dai rispettivi fan. Con “Il tempo di reagire” la Spiri si “riappropria” del suo percorso artistico e apre un nuovo capitolo della sua “vita” musicale che tra una esperienza e l’altra va avanti da dieci anni.

Il singolo uscirà su Itunes e in tutti i digital store e piattaoforme di streaming venerdì 26 Maggio con l’etichetta indipendente Naty Love You di Valerio Scanu e con la distribuzione di Believe Italia.

Redazione

Redazione