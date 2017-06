OFFICINA PASOLINI: IL 14 GIUGNO CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA CON ZINGARETTI E SILVESTRI. TRAGUARDI E NUOVI OBIETTIVI.

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 14 giugno 2017 – ore 11.00



CIVIS | Viale del Ministero degli Affari Esteri 6 | ROMA

Conferenza stampa

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

Traguardi e nuovi obiettivi. Riflessioni a conclusione del primo biennio del laboratorio creativo e hub culturale della Regione Lazio

A conclusione del primo biennio del laboratorio creativo e hub culturale della Regione Lazio, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, mercoledì 14 giugno alle ore 11.00 il Presidente Nicola Zingaretti e il Vicepresidente Massimiliano Smeriglio tracciano il bilancio finale e annunciano i progetti per il futuro insieme ai coordinatori delle sezioni #Canzone, #Teatro e #Multimediale Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi. All’incontro interverrà anche Daniele Silvestri, ospite in questi giorni di Officina Pasolini per gli allestimenti del concerto-evento che terrà a Roma il 24 giugno e, con l’occasione, per poter incontrare gli studenti.

UFFICIO STAMPA OFFICINA PASOLINI