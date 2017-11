RAI1: LA VITA E’ UNA FIGATA Bebe Vio incontra Oney Tapia

L’atleta paralimpico Oney Tapia, noto anche per aver vinto Ballando con le stelle, inaugura la quinta puntata di La vita è una figata!, il programma in onda domenica 5 novembre alle 17.45 su Rai1 condotto dalla campionessa paraolimpica Bebe Vio. Con lui Bebe balla sulla musica del giovanissimo Dj Federico Gardenghi che, a soli 13 anni, è già conosciuto nei club di tutta Europa. Interverrà in trasmissione anche Carlo Conti per raccontare la drammatica storia di Rami Anis, rifugiato siriano che vive in Belgio e gareggia come nuotatore nella nazionale rifugiati. Per il momento videochat con i globetrotter, Bebe sarà in collegamento con Dario Vignali, nomade digitale che lavora con il computer e ha eletto a ufficio il mondo intero. Per le storie di coraggio, Bebe incontra invece Elisa Spediacci, una ragazza che torna a sciare per la prima volta dopo la malattia che le ha portato via una gamba. In seguito, Francesca Fialdini regala al pubblico la storia del giovane Gionny Scandal, un rapper che conta sul web già 3 milioni di visualizzazioni. Dietro il successo delle sue canzoni si nasconde però una difficile storia personale. Tra le storie di millennials ecco quella di Francesca Romana Reinero, una giovane ricercatrice che ha superato la sua paura degli squali e l’ha fatta diventare prima una passione poi una vera e propria ragione di vita. Oggi le sue ricerche da biologa l’hanno condotta alla ricerca della cura per il cancro.