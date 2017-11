CANALE5: Esordio boom per “The Wall”

Boom di ascolti per il primo appuntamento con “The Wall” che, con 5.027.000 telespettatorie una share del 23.82% (che sale al 26.08% sul target commerciale) è programma leader della fascia preserale.

Il nuovo game show condotto da Gerry Scotti, in cui i concorrenti giocano davanti a un muro alto più di 12 metri e possono vincere fino a 1.500.000 euro a puntata, ha toccato punte di oltre 6.200.000 spettatori e del 28.61% di share sul pubblico attivo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Dopo oltre 4.100 puntate di quiz condotte con successo, Gerry Scotti, con The Wall, ha fatto centro un’altra volta! Il nuovo game, partito ieri su Canale 5, dopo aver convinto i telespettatori di tutto il mondo, ha convinto e conquistato immediatamente anche il pubblico italiano. E questo anche alla professionalità, alla voglia di sperimentare di Gerry che, non pago del successo di ‘Caduta Libera’, ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida, stravincendola. Un ringraziamento a tutta la straordinaria squadra produttiva Mediaset ed Endemol Shine Italy che, in pochissimo tempo, ha preparato e realizzato un prodotto davvero eccellente”.

Redazione