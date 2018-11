GRANDE FRATELLO VIP: BENEDETTA MAZZA “”Fuori da questo contesto mi sento sola come un cane…

Nata a Parma, ha partecipato come concorrente a Miss Italia 2008 per poi proseguire come “professoressa” all‘Eredità e concorrente poi nel 2017 a Tale e Quale show su Rai Uno. Benedetta Mazza attualmente è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e fa parlare di sè per il rapporto di amicizia “particolare” col fidanzatissimo Stefano Sala. Abbastanza in vista televisivamente si dichiara “sola” nella vita privata: “Fuori da questo contesto mi sento sola come un cane. Qui se non mangio o non ceno qualcuno se ne accorge”. Questa è la dichiarazione con cui Benedetta Mazza, palesando una solitudine inaspettata nella vita di tutti i giorni, ha sorpreso tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip:

“Sono single, posso uscire alle tre del mattino e non farmi vedere per tre giorni. Nessuno se ne renderebbe conto”.

Redazione