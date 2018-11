RAI1 Grande esordio per “Nero a metà” con 6 milioni di spettatori, share 25,3%|SU CANALE5 “Grande Fratello Vip” in leggero calo rispetto alle medie di questa stagione con 20,7% di share

Nuovo grande successo per la fiction targata Rai: “Nero a metà”, interpretata da Claudio Amendola, ha esordito ieri, lunedì 19 novembre, con un ascolto oltre i 6 milioni (esattamente 6 milioni 13 mila) e uno share del 25.3%. Si tratta del secondo miglior risultato per l’esordio di una fiction in questa stagione. Il debutto della nuova serie poliziesca di Rai 1 con protagonista Claudio Amedola fa segnare un risultato importante, in continuità e anche in crescita rispetto ai risultati de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Continua la netta supremazia rispetto alla concorrenza del Grande Fratello Vip, che che invece ha raccolto davanti al video 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share registrando un leggero calo rispetto alle medie di questa stagione

Redazione