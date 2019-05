C.S._LAURA BIAGIO STADI 2019: manca meno di un mese all’atteso show negli stadi, al via il 26 giugno! Oggi esce “In questa nostra casa nuova (acoustic version)

LAURA BIAGIO STADI 2019

AL VIA IL 26 GIUGNO L’ATTESO TOUR IN 10 STADI D’ITALIA

UNO SHOW RICCO DI GRANDI SORPRESE

con una SCALETTA IMPERDIBILE che travolgerà il pubblico

una scenografia esclusiva a cura di LUCA TOMMASINI

COSTUMI UNICI realizzati con MATERIALI DI RICICLO!

Oggi esce “In questa nostra casa nuova (acoustic version)”

Manca meno di un mese al fischio d’inizio per LAURA BIAGIO STADI 2019: uniti da anni di profonda amicizia e stima reciproca, Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti a scendere in campo dal 26 giugno con uno show ricco di grandi soprese, che li vedrà per la prima volta condividere un intero concerto insieme sul palco!

Laura e Biagio in queste settimane stanno lavorando ad una scaletta imperdibile, che travolgerà il pubblico, e ad una serie di effetti speciali originali che stanno prendendo forma grazie anche a Luca Tommassini che cura la direzione artistica del tour!

Un video delle prove, uscito pochi giorni fa, svela le voci dei due artisti che si fondono sui nuovi arrangiamenti dei brani “Resta in ascolto” di Laura e “Sognami” di Biagio e il flash mob a Roma, con gli abiti che riprendono quadri storici, è stato solo un assaggio delle scenografie e coreografie che renderanno questo tour unico.

Per la produzione dei vestiti di musicisti e ballerini viene utilizzato materiale riciclato, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e l’azienda di recupero scarti industriali SCART del gruppo HERA.

Queste tutte le date del tour “Laura Biagio Stadi 2019” (prodotto e organizzato da Friends & Partners): il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e l’1 agosto alla Fiera di Cagliari.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

RTL 102.5 è media partner del tour.

Intanto, in attesa di salire sul palco dei loro sogni, Laura e Biagio si esibiranno ai Music Awards all’Arena di Verona (5 giugno).

Da oggi, venerdì 31 maggio, è disponibile su Apple Music e iTunes la versione in acustico del singolo “IN QUESTA NOSTRA CASA NUOVA”!

Link al brano “In questa nostra casa nuova (acoustic version)”

https://SMI.lnk.to/InQuestaNostraCasaNuova_AcousticVersion

È attualmente in radio la versione originale del brano (su etichetta Iris distribuita da Sony Music), il primo ideato e composto da Biagio Antonacci per unire la sua voce e quella di Laura Pausini. Il video di “In questa nostra casa nuova” è stato girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense, grazie alla collaborazione con Trenitalia e Fondazione FS.

Racconta la storia di un ragazzo che rincorre la donna che ama attraverso varie epoche, dagli anni ‘40 del secolo scorso ai giorni nostri. Il video di “In questa nostra casa nuova” è visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=k418muZDyWk.

Questo nuovo singolo conferma così la grande intesa tra Laura e Biagio, da più di 25 anni amici e colleghi, pronti per 11 appuntamenti live negli stadi italiani!

Link agli store e alla piattaforme digitali: https://smi.lnk.to/InQuestaNostraCasaNuova

Sabato 15 giugno alla nuova Fiera di Roma (ore 17.00) i fan potranno incontrare Laura e Biagio in occasione del primo “Laura Biagio Party 2019”!

Un evento unico in cui verrà presentato in anteprima il palco del nuovo tour, destinato esclusivamente agli iscritti al fan club ufficiale di Laura Pausini “LAURA4U” e al nuovo fan club di Biagio Antonacci “BIAGIO FAN EXPERIENCE”, in possesso di un biglietto valido per uno dei concerti del tour “Laura Biagio Stadi 2019”.

L’accesso al “Laura Biagio Party 2019” sarà consentito a tutti coloro che invieranno la loro prenotazione via mail seguendo le indicazioni presenti all’interno dei siti ufficialiwww.laura4u.com e https://fan.biagioantonacci.it.

Il tesseramento al “LAURA4U” e all’ “BIAGIO FAN EXPERIENCE”, inoltre, darà il diritto ai fan degli artisti di entrare anticipatamente allo Stadio in occasione dei concerti del tour “Laura Biagio Stadi 2019”.

Redazione