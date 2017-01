Rai alla riscossa: arriva Cavalli di Battaglia condotto da Gigi Proietti dal 14 gennaio…che si scontrerà con C’è Posta per Te di Maria De Filippi

Rai agguerrita nella rincorsa all’audience. Dal 7 di gennaio riprenderà infatti su Canale5 la nuova edizione di C’è Posta per Te di Maria De Filippi, per ora incontrastata “regina” dell’audience che subito dovrà vedersela con una sorta di il “meglio di” di Nemicamatissima recentemente andato in onda su Rai1 e condotto da Lorella Cuccarini ed Heather Parisi, una nuova imperdibile puntata, uno “speciale” in cui verranno riproposti alcuni dei momenti più belli dello show, secondo nuove prospettive ed angolazioni, ma anche immagini inedite, spezzoni tratti dal backstage, le prove di ballo e tutto ciò che non è mai stato mostrato al grande pubblico. Ma dal 14 gennaio (e poi anche il 21 e 28 Gennaio) a partire dalle 20,40 Maria De Filippi con C’è Posta si scontrerà invece con Gigi Proietti che dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, andrà in onda con la trasposizione televisiva dello straordinario successo teatrale “Cavalli di Battaglia”; spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti accompagnato in ognuna delle 3 puntate da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio.

“Cavalli di Battaglia” sancisce il ritorno in televisione di Gigi Proietti con uno show tutto suo che lo vedrà esibirsi nei propri “cavalli di battaglia”, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità, duettare con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e della musica che a loro volta si esibiranno nei loro “cavalli di battaglia” più famosi e di successo.

“Cavalli di Battaglia” è un programma di e con Gigi Proietti, scritto con Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e Federico Andreotti.

Le scene sono di Marco Calzavara, le luci di Fabio Brera, la produzione di Tre Tredici Trentatre s.r.l., la regia teatrale è di Gigi Proietti, la regia televisiva è di Gian Marco Mori.

Chi la spunterà?

Redazione