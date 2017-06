ELISA: cresce l’attesa per “TOGETHER HERE WE ARE”, il 12, 13 e 15 settembre all’Arena di Verona e si aggiunge una seconda serata “ORCHESTRA”, il 16 settembre all’Arena di Verona!

ELISA

CRESCE L’ATTESA PER

“TOGETHER HERE WE ARE”

L’EVENTO CHE CELEBRA VENT’ANNI DI STRAORDINARIA CARRIERA

Il 12, 13 e 15 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA

“POP-ROCK”, “ACUSTICA-GOSPEL” e “ORCHESTRA”

TRE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI

A CUI SI AGGIUNGE A GRANDE RICHIESTA

UNA SECONDA SERATA “ORCHESTRA”

IL 16 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA!

QUESTI I PRIMI AMICI E COLLEGHI OSPITI DEGLI SHOW

Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Luca Carboni

Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, LP

Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini

Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti

The Giornalisti, Ornella Vanoni, Renato Zero

Cresce l’attesa per “TOGETHER HERE WE ARE”, tre show unici (“POP-ROCK”, “ACUSTICA-GOSPEL” e “ORCHESTRA”) rispettivamente il 12, 13 e 15 settembre all’Arena di Verona con cui ELISA celebrerà vent’anni di straordinaria carriera e a cui si aggiunge a grande richiesta una seconda serata “ORCHESTRA”, il 16 settembre all’Arena di Verona!

Sul palco insieme ad Elisa tanti amici e colleghi che in questi vent’anni hanno condiviso con lei musica ed emozioni. Questi i primi ospiti confermati: Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti, The Giornalisti, Ornella Vanoni, Renato Zero.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili per una speciale presale riservata al fanclub dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 7 giugno, fino alle ore 11.00 del giorno successivo, giovedì 8 giugno. A partire dalle ore 11.00 dello stesso giorno, i biglietti saranno in prevendita anche sul circuito Ticketone. Dalle ore 11.00 del 12 giugno, invece, sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita abituali.

Si passerà dal “POP – ROCK” della prima serata (12 settembre) dove Elisa mostrerà sul palco il suo lato più energico, accompagnata dalla sua super band e dal soul delle voci delle sue coriste, esibendosi su brani come “Labyrinth”, passando per le sonorità britanniche e contaminate dell’ “Anima Vola” e al rock di “Cure Me” e “Together”.

Nella seconda serata, “ACUSTICA – GOSPEL” (13 settembre), Elisa farà rivivere le atmosfere live di “Lotus” e “Ivy” che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”, ma anche le versioni acustiche di brani importanti come “Luce (tramonti a nord est)” e “Sleeping in your hand”. Ad accompagnarla sul palco tanti musicisti impegnati in un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Per il terzo ed ultimo show (15 settembre), Elisa sceglie di farsi accompagnare da un’“ORCHESTRA” internazionale di oltre 40 elementi, grazie alla quale proporrà una scaletta di grandi classici della canzone italiana e internazionale, come “Caruso”, “Fly me to the moon” e “Amor Mio” ma anche brani significativi del suo repertorio riarrangiati per orchestra come “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”.

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona (prodotti e organizzati da F&P Group) sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it (per info: www.fepgroup.it).

Vista l’unicità di ogni singolo show è stato previsto l’abbonamento per la gradinata non numerata al prezzo complessivo di €80,00 per tutti e tre gli spettacoli.

Radio 105 è la radio ufficiale di “TOGETHER HERE WE ARE” all’Arena di Verona. Il 12, 13 e 15 settembre l’emittente sarà a Verona dove raccoglierà dalle voci di Elisa e degli artisti suoi ospiti le emozioni del momento e sui propri social farà vivere l’esclusivo backstage.

Trenitalia, in collaborazione con F&P Group, offre un’ottima opportunità per andare a Verona ed assistere ai tre grandi eventi live di ELISA – Together Here We Are. Chi ha acquistato un biglietto per il concerto, potrai viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte di Trenitalia con il 30% di sconto sul prezzo Base grazie all’offerta “Speciale Eventi” dedicata ai fan di Elisa.

I circuiti ufficiali autorizzati alla vendita dei biglietti di “ELISA ’97 – ‘17” sono Ticketone.it e punti di vendita TicketOne e Unicredit. Il prezzo del biglietto è quello stabilito da F&P Group e non deve essere modificato senza sua autorizzazione.

Redazione