VALERIO SCANU 2^ TAPPA IN SARDEGNA: ANCHE A MURAVERA TRIONFALE E CALOROSA ACCOGLIENZA -Prossimi impegni e appuntamenti.

E dopo il concerto dell’11 agosto a La Maddalena in festa per i 250 anni dalla sua fondazione,Valerio Scanu con il suo #FinalmenteliveTour2017, (Main Sponsor #Melegatti) ieri sabato 26 agosto, si è fermato ancora in Sardegna, a Muravera,per la seconda tappa del Tour prevista in terra sarda. Dal Nord al Sud dell’Isola l’accoglienza per il popolare cantante di Per tutte le volte che… è stata trionfale e calorosa. La Piazza Europa, ha faticato a contenere il pubblico “ingrossato” ancor di più per l’occasione dai fan del cantante che nell’isola conta una grossa “base” di sostenitori di varie provenienze che apprezza il suo percorso artistico e il suo operato, affascinato soprattutto dalla vocalità eccezionale del cantante che fa di lui una delle più belle voci attualmente esistenti in campo musicale nazionale. Ad aprire il concerto il cantante cagliaritano Maurizio di Cesare, con il singolo Quello che non c’è prodotto dalla Natyloveyou (etichetta discografica indipendente di Valerio Scanu ndr) e già noto ai “seguaci” dei talent show per essere stato nella squadra guidata da J-Ax nella edizione 2015 di “The Voice of Italy” dove si è classificato terzo.

Il Tour FinalmenteLive2017 di Valerio Scanu si concluderà il 16 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma per quello che si preannuncia un concerto assolutamente “fiabesco” ma prima ancora ecco tre appuntamenti in agenda:

Sabato 2 settembre Ospite a San Michele di Ganzaria (CT) – Via Roma – per la festa di San Michele Arcangelo

Mercoledì 6 settembre Ospite a Cento (FE) nell’ambito degli eventi organizzati per il Settembre Centese in piazza Guercino.

Sabato 16 di settembre – Premio Caragliano – Piazza S.Pietro – Riposto (CT)

Ma Valerio Scanu non è solo un ottimo cantante è anche un personaggio televisivo richiesto. E notizia di questi giorni (anche se non ancora ufficializzata,ma riportata dall’autorevole sito TVBlog e da altre testate giornalistiche ndr) che Valerio Scanu a partire dal 14 settembre affiancherà Giulia Arena e Diletta Pietrangeli nella conduzione di “Kudos, tutto passa dal web” nella seconda edizione che andrà in onda il giovedì (anzichè il lunedì ndr) su Rai4 a partire dalle 23:10 circa. Un’altra esperienza televisiva dopo quella di co-conduttore per la parte social nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle (ruolo che parrebbe riconfermato anche per la prossima edizione ndr) che si aggiunge agli impegni già annunciati dal cantante in corso e in via di definizione quali: il libro che verrà pubblicato in autunno (una sorta di glossario dalla A alla Z … Un excursus tra percorso artistico, esperienze, incontri condito di aneddoti inediti e poi, la preparazione del nuovo album di inediti, un progetto internazionale che vedrà la luce nel 2018 prodotto da Enrico Palmosi, per la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio.

