MUSICA, CAPAREZZA: NON FAREI GIUDICE A X FACTOR NE’ SPOT TV COME FABRI FIBRA, HO GIA’ DETTO NO IN PASSATO

“Se farei mai il giudice a X Factor? No, non mi piacerebbe. Non riesco a giudicare e poi credo sia un programma molto televisivo e poco musicale, una cosa lontana dal mio modo di vedere le cose, con tutto il rispetto per chi lo realizza e per chi ci va”. A dirlo è Caparezza, oggi ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Farebbe, invece, uno spot commerciale come Fabri Fibra per un noto gestore telefonico? “No, nemmeno. La Tim mi aveva proposto di farne uno anni fa, quando era uscita ‘Fuori dal Tunnel’, e ho detto no”. E’ vero, invece, che lei è sempre stato di sinistra? “Si – ha concluso Caparezza a Rai Radio1 – lo sono sempre stato e ho votato a lungo Rifondazione Comunista”.

Redazione