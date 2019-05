C.S._ L’ 8 E IL 9 GIUGNO SBARCA A MILANO “DO YOU RADIO”!

PROMOZIONE PER IL 1° CORSO “DO YOU RADIO” A MILANO

Il Corso si terrà nel weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno a Milano

presso i prestigiosi studi della Compagnia del Cinema – Accademia del Doppiaggio in via Messina 43 a Milano

Per informazioni e iscrizioni: info@doyouradio.it

Do You Radio è un corso radiofonico ideato e realizzato da alcuni fra i più grandi nomi della Radiofonia italiana. Il corso è una full immersion di 16 ore in un unico weekend, durante il quale i nostri Docenti vi poteranno dentro il fantastico mondo radiofonico.

Il corso è aperto a tutti, a chi già fa Radio ma vuole migliorarsi e confrontarsi con persone di esperienza ma anche a chi non ha mai fatto Radio e vuole avvicinarsi a questo media meraviglioso

Nel weekend dell’8 e 9 Giugno il Corso apre la sua sede di Milano all’interno degli studi dell’Accademia del Doppiaggio ma la missione di Do You Radio è portare i suoi corsi in tutte le città d’Italia, appoggiandosi a strutture quali: Studi Radiofonici, Web Radio, Studi di Registrazione, Scuole di Musica e qualsiasi altra struttura possa essere interessata e tecnicamente adeguata.

Se volete portare Do You Radio nella vostra città contattateci a: info@doyouradio.it

I nostri Docenti sono:

Marco Biondi

Voce di numerosissime radio nazionali fra cui RADIO DEE JAY, RADIO 105 (dove trasmetteva da New York),RIN – Radio Italia Network (dove trasmetteva da Ibiza) e VIRGIN RADIO della quale è stato anche per un decennio Speaker e Direttore Musicale.

Marco è anche Produttore Discografico, Autore, Presentatore televisivo, ha scritto su moltissime riviste specializzate e oggi è anche Direttore Musicale di One Media Italy e Consulente di Artistico di molte band emergenti. A Do You Radio tieni il corso di Speaker Radiofonico.

PF Colombi

Già Regista a RIN – Radio Italia Network, poi a PLAY RADIO e a VIRGIN RADIO. Dal 2007 è programmatore musicale di Virgin Radio e Sound Designer per marchi prestigiosi della moda e della ristorazione.

È anche un DJ molto apprezzato nei Club di tutta Italia. A Do You Radio tiene il corso di Regia e Programmazione Musicale.

Luigi Speciale

Conosciuto anche col nome d’arte di DJ Speciale è Sound Designer, Regista, Autore e Produttore. Ha iniziato a fare Radio nel 1989 all’incredibile età di 13 anni. Nel 1998 viene “arruolato” da RIN – Radio Italia Network dove per anni si è occupato dei programmi di punta Los Quarenta e 100% Rendimento oltre alla confezione sonora dell’intera emittente. Dal 2006 è Sound Designer di RADIO24. A Do You Radio tiene il corso di Produzione e Post-Produzione Radiofonica

Cesare Zanotti

Uno dei più bravi Vocal Coach italiani, Direttore della Scuola di Musica Rad1 Music Factory e leader e cantante della band Rad1. A Do You Radio interviene nel corso di Speaker Radiofonico insegnando Basi di Tecnica Vocale

Pagina Facebook Do You Radio: https://www.facebook.com/doyouradio/

Sito Web: www.doyouradio.it

Mail: info@doyouradio.it

Redazione