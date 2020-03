CS_#RAI1 02_MAR_2020, 21:25 "L'amica geniale 2" Si conclude la seconda stagione

Lunedì 2 marzo alle 21.25 su Rai1, si conclude con gli ultimi due episodi la seconda stagione de “L’amica geniale” – con Margherita Mazzucco e Gaia Girace – serie che tanto successo sta riscuotendo fra il pubblico italiano.

Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione per le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stetano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare…

Nel secondo episodio rientrata a Pisa Elena, travolta dai ricordi dell’adolescenza nel rione, si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e dìstinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario. Subito dopo la laurea ottenuta col massimo dei voti, Pietro le regala un anello di fidanzamento, lei in cambio gli affida il suo manoscritto e poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia il suo sudato traguardo. Qui scopre la nuova vita dell’amica…

Redazione