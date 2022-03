CS_20 marzo 2022 – Prova Aperta per la Pace in Ucraina

08Mar

20 marzo 2022 – Prova Aperta per la Pace in Ucraina

Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala a favore di UNHCR per l’emergenza in Ucraina

Sono aperte le vendite per la Prova Aperta straordinaria che la Filarmonica della Scala dedica domenica 20 marzo, alle ore 18.30, alla pace in Ucraina. L’intero ricavato della serata al Teatro alla Scala sarà infatti devoluto all’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, impegnata sul campo nel proteggere e assistere centinaia di migliaia di ucraini costretti ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza. Sul podio del Piermarini il Maestro Fabio Luisi guiderà i musicisti nell’esecuzione della Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner.

Come in altre situazioni di emergenza, abbiamo fatto la scelta etica di impegnarci insieme a tutti gli altri partner pro bono in un’iniziativa di raccolta fondi a sostegno dell’Ucraina.

Dall’inizio del conflitto circa 2 milioni di persone sono già fuggite dall’Ucraina e centinaia di migliaia sono sfollate all’interno del loro stesso Paese. Di questo passo, la situazione si avvia a divenire la più grande crisi di rifugiati verificatasi in Europa nel corso di questo secolo. Per questo, nonostante la situazione di grave pericolo, UNHCR è presente in Ucraina e in tutti i Paesi confinanti, collaborando con le autorità locali per assicurare aiuto a tutti coloro che ne avranno bisogno.

Il pubblico potrà quindi assistere alla messa a punto di un grande concerto contribuendo nello stesso tempo a sostenere concretamente chi fugge dal conflitto. Oltre ad acquistare qui i biglietti sarà possibile scegliere di devolvere direttamente un ulteriore contributo liberale a sostegno di UNHCR e del suo lavoro in Ucraina.

La Prova Aperta è resa possibile dal contributo del Main Partner UniCredit e dalla collaborazione con il Teatro alla Scala. Media partner sono Corriere della Sera–ViviMilano e Radio Popolare.

Informazioni

Informazioni e prevendite: biglietteria@aragorn.it – https://aragorn.vivaticket.it/

Biglietti da 5€ a 35€ – esclusi diritti di prevendita

Pianta di platea e galleria: clicca qui

Pianta dei palchi: clicca qui

ATTENZIONE per poter accedere alla Prova sarà necessario Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2 (no stoffa, no chirurgica). Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura, ma non verrà tenuta traccia.