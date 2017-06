MARIO VENUTI: il “MOTORE DI VITA TOUR” arriva in LIGURIA ed EMILIA ROMAGNA! Venerdì 16 giugno in concerto a CATANIA!

MARIO VENUTI

IL “MOTORE DI VITA TOUR” ARRIVA

IN LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA:

VENERDÌ IN CONCERTO A CATANIA!

Il “MOTORE DI VITA TOUR” arriva anche in LIGURIA e IN EMILIA ROMAGNA con tre nuovi appuntamenti live nel corso dell’estate. L’1 LUGLIO Mario Venuti sarà infatti in concerto a BRUGNATO presso il Brugnato 5 terre Outlet Village all’interno della rassegna “Racconti d’Autore” (Via Nuova Antica Romana, Brugnato – SP – inizio ore 21.00), il 9 LUGLIO sarà a SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) ospite del “Premio Bindi” (Anfiteatro Umberto Bindi – inizio ore 22.30) e il 31 AGOSTO a RAVENNA per la Festa Provinciale de L’Unità (Area Pala De André – Viale Europa, 1 – inizio ore 21.30).

Venerdì 16 giungo, invece, il cantautore sarà in concerto nella sua Sicilia presso la Corte Platamone – Palazzo della Cultura – di CATANIA e sarà accompagnato sul palco dai musicisti Donato Emma (batteria), Luca Galeano (chitarre), Pierpaolo Latina (tastiere) e Antonio Moscato (basso). Mario Venuti oltre ai suoi più grandi successi presenterà live i brani estratti dal suo ultimo progetto discografico “Motore di Vita”, tra cui il singolo “Caduto dalle Stelle”, da nove settimane al vertice della Classifica Airplay Radio Indipendenti Earone.

Queste le prossime date del “Motore di vita Tour”:

16 GIUGNO alla Corte Platamone – Palazzo della Cultura di CATANIA

30 GIUGNO al Gay Village di ROMA

1 LUGLIO al Brugnato 5 Terre Outlet Village di BRUGNATO (SP) – NUOVA DATA

2 LUGLIO al Parco Dora di TORINO per la rassegna Estate al Parco Dora

7 LUGLIO alle Feste archimedee di SIRACUSA

9 LUGLIO al Premio Bindi di SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – NUOVA DATA

13 LUGLIO al Castel Sant’Elmo di NAPOLI

27 AGOSTO in Piazza Tommaso Tittoni a MANZIANA (Roma)

31 AGOSTO alla Festa Provinciale de l’Unità di RAVENNA – NUOVA DATA

“MOTORE DI VITA” (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) è un album composto da 12 tracce, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano “Caduto dalle stelle”, scritto da Venuti e Kaballà e attualmente in rotazione radiofonica!

Questa la tracklist dell’album “Motore di Vita”: “Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato”; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.

Il video del singolo “Caduto dalle Stelle”, diretto da Lorenzo Vignolo è online sui canali web ufficiali di Mario Venuti. Link YouTube: https://youtu.be/n2OhdMJWAc0

